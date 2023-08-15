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鎖定學校的 Wi-Fi 網絡

Wi-Fi 安全性是學校 IT 基礎架構的跟腱。 您需要一個可將此孔插入網路的解決方案，但設定和管理變得輕而易舉。 保護您的隱私、數據並保持對 Foxpass RADIUS 的合規性。

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Foxpass RADIUS: The Key to Secure Wi-Fi for K-12 Education
Foxpass RADIUS: The Key to Secure Wi-Fi for K-12 Education

自動化並保護您的 Wi-Fi 網路

設置它，忘記它。 Foxpass 將自動保護您免受未經授權的訪問，無論是來自網絡攻擊還是來自惡意的個人 - 即使您的人員和設備數量不斷增長。

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部落格

學校 Wi-Fi 安全的重要性

雖然許多人相信他們的 Wi-Fi 網絡是安全的，但潛伏的漏洞暴露了嚴重的危險。

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資訊圖

無線網絡安全性

透過我們令人大開眼界的資訊圖，探索不安全 Wi-Fi 的令人震驚的現實。 發現有關網絡攻擊，數據洩露和其他迫在眉睫的危險的驚人統計信息。

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小册子

Foxpass Wi-Fi 安全手冊

了解 Foxpass 如何保護您的數據和網絡免受未經授權的訪問、數據洩露和勒索軟件攻擊。

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案例分析

案例分享

Allbirds 通過實施 Foxpass RADIUS 成功地為其全球辦事處提供了 Wi-Fi 保護，Foxpass RADIUS 是一種簡單的集中式解決方案，可提供更高的安全性和高效的無線訪問管理。

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設置它，忘記它。 它將自動保護您免受未經授權的訪問，無論是網絡攻擊還是意圖不良的個人-即使您的人和設備人口增長也是如此。

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