鎖定學校的 Wi-Fi 網絡
Wi-Fi 安全性是學校 IT 基礎架構的跟腱。 您需要一個可將此孔插入網路的解決方案，但設定和管理變得輕而易舉。 保護您的隱私、數據並保持對 Foxpass RADIUS 的合規性。
Foxpass RADIUS: The Key to Secure Wi-Fi for K-12 Education
部落格
學校 Wi-Fi 安全的重要性
雖然許多人相信他們的 Wi-Fi 網絡是安全的，但潛伏的漏洞暴露了嚴重的危險。
資訊圖
無線網絡安全性
透過我們令人大開眼界的資訊圖，探索不安全 Wi-Fi 的令人震驚的現實。 發現有關網絡攻擊，數據洩露和其他迫在眉睫的危險的驚人統計信息。
小册子
Foxpass Wi-Fi 安全手冊
了解 Foxpass 如何保護您的數據和網絡免受未經授權的訪問、數據洩露和勒索軟件攻擊。
案例分析
案例分享
Allbirds 通過實施 Foxpass RADIUS 成功地為其全球辦事處提供了 Wi-Fi 保護，Foxpass RADIUS 是一種簡單的集中式解決方案，可提供更高的安全性和高效的無線訪問管理。
自動化並保護您的 Wi-Fi 網路
設置它，忘記它。 它將自動保護您免受未經授權的訪問，無論是網絡攻擊還是意圖不良的個人-即使您的人和設備人口增長也是如此。