ZTNA
Beveiligde netwerktoegang tot privéapplicaties
PAM
Privileged accesscontroles om de privileged accounts en kritieke activa te beschermen
Just-in-time en on-demand access
Zero standing privileged access tot applicaties en netwerken
Veilige internettoegang
Geavanceerde bescherming tegen cyberdreigingen en zero trust-access tot internet SaaS-security
SaaS-security
Implementeer Zero Trust-security voor uw SaaS-applicaties
Monitoring- en telemetriegegevens
Biedt uitgebreide probleemoplossing en inzicht in problemen met identiteit, netwerk, applicaties en apparaten.