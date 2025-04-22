ZTNA
Sécurisez l’accès réseau aux applications privées
PAM
Contrôles des accès à privilèges pour protéger les comptes à privilèges et les actifs critiques
Accès juste-à-temps et à la demande
Accès ZSP (zero standing privileges) aux applications et aux réseaux
Accès Internet sécurisé
Protection avancée contre les cybermenaces et accès Zero Trust sécurisé aux applications SaaS
Sécurité SaaS
Mettez en œuvre une sécurité Zero Trust pour vos applications SaaS
Données de surveillance et de télémétrie
Offre un dépannage complet et une visibilité sur les problèmes liés aux identités, au réseau, aux applications et aux appareils.