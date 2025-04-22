ZTNA
Acceso seguro a la red a aplicaciones privadas
PAM
Controles de acceso privilegiado para proteger las cuentas privilegiadas y los activos críticos
Acceso Just in Time y bajo demanda
Acceso privilegiado permanente a aplicaciones y redes
Acceso seguro a internet
Protección avanzada contra amenazas cibernéticas y acceso Zero Trust a internet Seguridad SaaS
Seguridad SaaS
Implementa la seguridad Zero Trust para tus aplicaciones SaaS
Supervisión y datos de telemetría
Ofrece una resolución de problemas completa y visibilidad de problemas con la identidad, la red, las aplicaciones y los dispositivos.