ZTNA
Sicherer Netzwerkzugriff auf private Anwendungen
PAM
Privilegierte Zugriffskontrollen zum Schutz der privilegierten Konten und kritischen Assets
Just-in-Time- und On-Demand-Zugriff
Kein ständiger privilegierter Zugriff auf Anwendungen und Netzwerke
Sicherer Internetzugang
Erweiterter Schutz vor Cyberbedrohungen und Zero-Trust-Zugang zum Internet (SaaS-Sicherheit)
SaaS-Sicherheit
Implementiere Zero-Trust-Sicherheit für Ihre SaaS-Anwendungen
Überwachung & Telemetriedaten
Bietet umfassende Problembehandlung und Einblick in Probleme mit Identität, Netzwerk, Anwendungen und Geräten.