より速くパッケージ化し、自信を持って設定するために必要なものがすべて揃っています
アプリの自動パッケージ化
カタログから、またはパッケージIDやカスタムインストーラーを使用して、検証済みのサードパーティ製アプリにアクセスできます
Intuneでシームレスに設定
複数のIntuneテナントと統合し、管理対象エンドポイントにアプリを自動かつシームレスに設定できます。
Intuneを超える設定
インストール/更新とアンインストールのアクションを含むパッケージを簡単にまとめて、任意のWindowsマシンに手動またはSCCMで設定できます
簡単なバージョンアップデート
新しいアプリのバージョンを自動で検出し、設定済みのソフトウェアを最小限の管理者の手間で最新の状態に保ちます
設定テストと監査
設定前にVMでパッケージを自動テストし、QAログを確認し、ライブ設定ステータスと監査ログを表示
ユーザーとアクセス制御
役割ベースのアクセス制御を割り当て、認証を有効にし、Entra ID を介したユーザーの自動プロビジョニングを実現
エンドユーザー体験をコントロール
通知、インストール/更新の延期、再起動のプロンプトと猶予期間、会社のブランディングをカスタマイズ
企業ポータル
エンドユーザーが承認済みアプリを必要に応じてインストールおよびアンインストールできるようにします