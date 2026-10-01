メインコンテンツへスキップ
Splashtopホーム
Splashtop20 years of trust
ログイン無料トライアル
お問い合わせログイン無料トライアル

Intune & SCCM向けAgentic Packr

業界の専門家とMicrosoft MVPが厳選した機能

最大100台のエンドポイントに対応したフル機能付き無料プラン

無料で始めるお問い合わせ

より速くパッケージ化し、自信を持って設定するために必要なものがすべて揃っています

  • アプリの自動パッケージ化

    カタログから、またはパッケージIDやカスタムインストーラーを使用して、検証済みのサードパーティ製アプリにアクセスできます

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Intuneでシームレスに設定

    複数のIntuneテナントと統合し、管理対象エンドポイントにアプリを自動かつシームレスに設定できます。

  • Intuneを超える設定

    インストール/更新とアンインストールのアクションを含むパッケージを簡単にまとめて、任意のWindowsマシンに手動またはSCCMで設定できます

  • 簡単なバージョンアップデート

    新しいアプリのバージョンを自動で検出し、設定済みのソフトウェアを最小限の管理者の手間で最新の状態に保ちます

  • 設定テストと監査

    設定前にVMでパッケージを自動テストし、QAログを確認し、ライブ設定ステータスと監査ログを表示

  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    ユーザーとアクセス制御

    役割ベースのアクセス制御を割り当て、認証を有効にし、Entra ID を介したユーザーの自動プロビジョニングを実現

  • End-User Remote Access icon

    エンドユーザー体験をコントロール

    通知、インストール/更新の延期、再起動のプロンプトと猶予期間、会社のブランディングをカスタマイズ

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    企業ポータル

    エンドユーザーが承認済みアプリを必要に応じてインストールおよびアンインストールできるようにします

最大100台のエンドポイントに対応するフル機能の無料プラン

無料で始めるお問い合わせ