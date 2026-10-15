Intuneチームのためのより良いPatchMyPCの代替手段
Patch My PCは、Intune、ConfigMgr、WSUS向けにサードパーティ製アプリのアップデートやカスタムアプリを公開しています。ダイレクトプランは年間3,500ドルから始まり、最大1,000台のデバイスに対応し、管理者がカスタムアプリのインストールコマンドを自分で作成します。
Splashtop Agentic PackrはAIを使ってインストール設定を把握し、すべてのパッケージをクリーンなVM上でテストし、Intuneを通じて展開します。100エンドポイントまでは無料、それ以降はエンドポイント1つあたり年間3ドルです。有料プランには、週5日24時間体制のライブサポートが含まれます。
Splashtop Agentic PackrとPatchMyPCの機能比較
特徴
Splashtop エージェンティック・パッカー
Patch My PC
中小�企業向けの無料プラン
✔
すべての機能を含む最大100台のエンドポイントを解放し、さらに月に5つのカスタムパッケージも利用できます。
✗
企業向けの無料プランはありません。試用期間を経て、見積もりが出る。
価格設定と請求
有料プランの場合、エンドポイント1台あたり年間3ドル、最低利用台数は150台です。月払いまたは年払い。
管理するデバイス数がそれより少ない場合でも、最大1,000台まで年間3,500ドルです。全期間分の料金を前払いしました。
カスタムアプリの制限
有料プランにおけるフェアユース（利用制限なし、アップグレード不要）。
カスタムアプリはEnterprise Plusで100、Premiumでは500に制限されています。
自動包装および検査
✔
AIがインストール設定を解析し、クリーンな仮想マシン上で各パッケージをテストします。検出ルールはテストインストールに基づいて構築され、AIが失敗した箇所を修正し、すべてのビルドについてQAログが公開されます。
✗
管理者は自分でサイレントスイッチを見つけ、カスタムアプリをローカルでテストします。PSEXCを使ったSYSTEMも含めて。
バ��ージョン更新頻度
WinGetの新しいバージョンを1時間ごとにチェックします。
同日公開を目指す。カタログの更新は通常、東部標準時午後1時から午後5時の間に行われます。
ツールを一つのベンダーに統合する
✔
Splashtopのニーズに応じて、リモートアクセスやサポート、リアルタイムパッチ適用、エンドポイントセキュリティ、ネットワーク認証など、さまざまなユースケースを統合できます。
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Intune、ConfigMgr、WSUS向けのサードパーティアプリのパッチ適用に注力しています。リモートアクセスやリモートサポートには別のベンダーが必要です。
サポート
世界中のエンジニアが24時間365日対応します。製品の専門家へは、電話、チャット、またはメールで直接お問い合わせください。
平日は、おおよそ午前2時から午後9時（米国東部時間）まで。電話サポートは折り返しのご連絡のみで、画面共有はメールで予約制となります。
なぜSplashtopのAgentic Packrを選び、PCをパッチするより選んだのか
営業電話なしで自分で始めましょう。登録し、Intuneを接続し、初めてのアプリをパッケージ化しましょう。
インストール前とインストール後にウイルスやマルウェアがスキャンされるため、インストールに失敗すると設定がブロックされるため、自信を持って設定できます。
仲介業者を介さずに直接購入できるため、小規模チームでもパッチ適用ツールを購入するためにMSPパートナーを必要としません。
AIがパッケージング作業を担当するため、ライセンスコストだけでなく労働力を節約できます。無料で始めて、料金を支払う前にどれだけ時間を節約できるかを測ってみましょう。
有料プランでは、電話、チャット、メールによる製品エキスパートによる24時間年中無休（平日）のサポートを、必要な時にいつでも受けることができます。