ZTNA
Accesso sicuro alla rete per le applicazioni private
PAM
Controlli degli accessi privilegiati per proteggere gli account privilegiati e le risorse critiche
Accesso just-in-time e on-demand
Accesso privilegiato zero standing alle applicazioni e alle reti
Accesso sicuro a Internet
Protezione avanzata dalle minacce informatiche e accesso zero trust a Internet SaaS Security
Sicurezza SaaS
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Dati di monitoraggio e telemetria
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