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Número de pontos finaisPreço POR ENDPOINT POR ANO (FATURADO ANUALMENTE)
150-500R$ 16,40
501-1,500R$ 13,67
1,501-15,000R$ 12,30
Mais de 15.000R$ 10,93
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Perguntas Frequentes

Quando é necessário adquirir uma subscrição?
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Como funciona a fixação de preços por níveis?

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