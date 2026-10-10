Preços do Splashtop Agentic Packr
Plano gratuito com todos os recursos para 100 endpoints.
Preços simples, baseados em níveis, que escalam para o número exato de endpoints para mais de 100 endpoints (mínimo de 150 endpoints).
O suporte técnico incluído apenas em planos pagos.
Pague mensalmente ou escolha faturação anual para poupar 16%.
Poupe 16% na faturação anual
|Número de pontos finais
|Preço POR ENDPOINT POR ANO (FATURADO ANUALMENTE)
|150-500
|R$ 16,40
|501-1,500
|R$ 13,67
|1,501-15,000
|R$ 12,30
|Mais de 15.000
|R$ 10,93