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Agentic Packr para Intune & SCCM

Funcionalidades selecionadas por especialistas do setor e Microsoft MVPs

Plano gratuito com todas as funcionalidades para até 100 endpoints

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Tudo o que precisa para empacotar mais depressa e implementar com confiança

  • Empacotamento automatizado de aplicações

    Aceda a aplicações de terceiros verificadas a partir de um catálogo ou através de um ID de pacote ou instaladores personalizados

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Implementação do Intune sem complicações

    Integre com vários inquilinos do Intune e implemente aplicações automaticamente e sem interrupções nos endpoints geridos.

  • Implemente para além do Intune

    Agrupe facilmente pacotes com ações de instalação/atualização e desinstalação para os implementar em qualquer máquina Windows manualmente ou com SCCM

  • Atualizações de versão fáceis

    Detete automaticamente novas versões de aplicações, mantendo o software implementado atualizado com o mínimo de esforço administrativo

  • Teste e auditoria da implementação

    Teste automaticamente os pacotes numa VM antes de implementar, reveja os registos de QA, veja o estado da implementação em tempo real e os registos de auditoria

  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Utilizador e controlo de acesso

    Atribua controlo de acesso com base em funções, ative a autenticação e o aprovisionamento automatizado de utilizadores através do Entra ID

  • End-User Remote Access icon

    Controle as experiências dos utilizadores finais

    Personalize notificações, adiamentos de instalação/atualização, avisos de reinício e períodos de tolerância, bem como a imagem da empresa

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Portal da empresa

    Permita aos utilizadores finais instalar e desinstalar aplicações aprovadas quando necessário

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