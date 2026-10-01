Agentic Packr para Intune & SCCM
Funcionalidades selecionadas por especialistas do setor e Microsoft MVPs
Plano gratuito com todas as funcionalidades para até 100 endpoints
Tudo o que precisa para empacotar mais depressa e implementar com confiança
Empacotamento automatizado de aplicações
Aceda a aplicações de terceiros verificadas a partir de um catálogo ou através de um ID de pacote ou instaladores personalizados
Implementação do Intune sem complicações
Integre com vários inquilinos do Intune e implemente aplicações automaticamente e sem interrupções nos endpoints geridos.
Implemente para além do Intune
Agrupe facilmente pacotes com ações de instalação/atualização e desinstalação para os implementar em qualquer máquina Windows manualmente ou com SCCM
Atualizações de versão fáceis
Detete automaticamente novas versões de aplicações, mantendo o software implementado atualizado com o mínimo de esforço administrativo
Teste e auditoria da implementação
Teste automaticamente os pacotes numa VM antes de implementar, reveja os registos de QA, veja o estado da implementação em tempo real e os registos de auditoria
Utilizador e controlo de acesso
Atribua controlo de acesso com base em funções, ative a autenticação e o aprovisionamento automatizado de utilizadores através do Entra ID
Controle as experiências dos utilizadores finais
Personalize notificações, adiamentos de instalação/atualização, avisos de reinício e períodos de tolerância, bem como a imagem da empresa
Portal da empresa
Permita aos utilizadores finais instalar e desinstalar aplicações aprovadas quando necessário