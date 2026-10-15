Porque é que as equipas de TI e MSP escolhem o Splashtop Agentic Packr em vez do PatchMyPC
Empacota e implementa aplicações através do Intune com empacotamento alimentado por IA, testes automatizados e preços que começam gratuitamente.
Uma melhor alternativa ao PatchMyPC para Intune Teams
O Patch My PC publica atualizações de aplicações de terceiros e aplicações personalizadas para o Intune, ConfigMGR e WSUS. Os planos diretos começam a partir de $3.500 por ano para até 1.000 dispositivos, e os administradores escrevem os comandos de instalação para aplicações personalizadas eles próprios.
O Splashtop Agentic Packr usa IA para definir as definições de instalação, testa todos os pacotes numa VM limpa e faz deploy através do Intune. É gratuito até 100 endpoints, depois $3 por endpoint por ano. Os planos pagos incluem suporte ao vivo 24/5.
Comparação de funcionalidades Splashtop Agentic Packr vs PatchMyPC
Destaque
Splashtop Agentic Packr
PatchMyPC
Plano gratuito para pequenas empresas
✔
Grátis até 100 endpoints com todas as funcionalidades incluídas, além de 5 pacotes personalizados por mês.
✗
Não há plano gratuito para empresas. Um julgamento, depois uma citação.
Preços e faturação
$3 por endpoint por ano com um mínimo de 150 dispositivos em planos pagos. Faturação mensal ou anual.
3.500 por ano para até 1.000 dispositivos, mesmo que consigas menos. Pago adiantado pelo período completo.
Limites de aplicações personalizadas
Uso justo em planos pagos, sem limite rígido e sem necessidade de upgrade.
Limitado a 100 aplicações personalizadas (Enterprise Plus) ou 500 (Premium).
Embalagem e testes automatizados
✔
A IA resolve as definições de instalação e testa cada pacote numa VM limpa. As regras de deteção são construídas a partir da instalação de teste, a IA corrige tudo o que falha, e os registos de QA são publicados para cada build.
✗
Os administradores encontram interruptores silenciosos e testam aplicações personalizadas localmente, incluindo como SISTEMA com PsExec.
Frequência de atualizações de versão
Verifica o WinGet para novas versões a cada hora.
Aponta a lançamentos no mesmo dia. As atualizações do catálogo geralmente são enviadas entre as 13h e as 17h ET.
Consolide ferramentas com um único fornecedor
✔
Consolide mais casos de uso com Splashtop à medida que as suas necessidades evoluem, incluindo Acesso remoto e suporte, patches em tempo real, segurança de endpoints e Autenticação de rede.
✗
Focado em patches de aplicações de terceiros para Intune, ConfigMGR e WSUS. Acesso remoto e suporte remoto requerem outro fornecedor.
Suporte
24/5 com engenheiros globais. Ligue diretamente a um especialista em produtos, por telefone, chat ou email.
Durante a semana, aproximadamente das 2h às 21h ET. O suporte telefónico é apenas para chamadas de retorno e as partilhas de ecrã são agendadas por email.
Porque é que Splashtop Agentic Packr em vez de Patchar o Meu PC
Comece por conta própria, sem chamadas de vendas: inscreva-se, ligue o Intune e empacote a sua primeira aplicação.
Implementa com confiança, pois todos os instaladores são analisados à procura de vírus e malware antes e depois da instalação, e uma falha na análise bloqueia a implementação.
Compre diretamente, sem intermediários, para que equipas mais pequenas não precisem de um parceiro MSP para pagar uma ferramenta de patches.
Poupe mão-de-obra, não apenas o custo da licença, pois a IA trata do trabalho de embalagem. Comece de graça e meça as horas poupadas antes de pagar qualquer coisa.
Peça ajuda quando precisar, com apoio 24/5 de especialistas em produtos por telefone, chat ou email em planos pagos.
Perguntas Frequentes
O Splashtop Agentic Packr funciona com o Intune?
Existe um plano gratuito?
Como é que os preços se comparam ao Patch My PC?
Como é que o Agentic Packr lida com aplicações personalizadas?
Como são verificadas as encomendas quanto à segurança?
Pronto para simplificar a embalagem da aplicação?
Comece gratuitamente com até 100 endpoints, ou fale com a nossa equipa sobre o Agentic Packr para o seu ambiente Intune.