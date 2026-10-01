Agentic Packr voor Intune & SCCM
Functies samengesteld door branche-experts en Microsoft MVPs
Volledig uitgerust gratis abonnement voor maximaal 100 endpoints
Alles wat je nodig hebt om sneller te packagen en met vertrouwen te implementeren
Geautomatiseerde app-packaging
Open geverifieerde apps van derden vanuit een catalogus, of met een pakket-ID of aangepaste installers
Naadloze Intune-implementatie
Integreer met meerdere Intune-tenants en implementeer apps automatisch en naadloos op beheerde eindpunten.
Implementeer buiten Intune
Bundel eenvoudig pakketten met installatie-/update- en verwijderacties om ze handmatig of met SCCM op elke Windows-machine te implementeren
Eenvoudige versie-updates
Detecteer automatisch nieuwe appversies, zodat geïnstalleerde software up-to-date blijft met minimale beheerinspanning
Testen en auditen van implementaties
Test pakketten automatisch in een VM voordat je ze uitrolt, bekijk QA-logboeken, volg de live uitrolstatus en auditlogboeken
Gebruikers- en toegangsbeheer
Wijs op rollen gebaseerde toegangscontrole toe, schakel authenticatie in en automatiseer gebruikersprovisioning via Entra ID
Beheer de ervaringen van eindgebruikers
Pas meldingen, uitstel voor installatie/updates, herstartprompts en respijtperiodes en bedrijfsbranding aan
Bedrijfsportaal
Laat eindgebruikers goedgekeurde apps op aanvraag installeren en verwijderen