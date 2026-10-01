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Agentic Packr voor Intune & SCCM

Functies samengesteld door branche-experts en Microsoft MVPs

Volledig uitgerust gratis abonnement voor maximaal 100 endpoints

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Alles wat je nodig hebt om sneller te packagen en met vertrouwen te implementeren

  • Geautomatiseerde app-packaging

    Open geverifieerde apps van derden vanuit een catalogus, of met een pakket-ID of aangepaste installers

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Naadloze Intune-implementatie

    Integreer met meerdere Intune-tenants en implementeer apps automatisch en naadloos op beheerde eindpunten.

  • Implementeer buiten Intune

    Bundel eenvoudig pakketten met installatie-/update- en verwijderacties om ze handmatig of met SCCM op elke Windows-machine te implementeren

  • Eenvoudige versie-updates

    Detecteer automatisch nieuwe appversies, zodat geïnstalleerde software up-to-date blijft met minimale beheerinspanning

  • Testen en auditen van implementaties

    Test pakketten automatisch in een VM voordat je ze uitrolt, bekijk QA-logboeken, volg de live uitrolstatus en auditlogboeken

  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Gebruikers- en toegangsbeheer

    Wijs op rollen gebaseerde toegangscontrole toe, schakel authenticatie in en automatiseer gebruikersprovisioning via Entra ID

  • End-User Remote Access icon

    Beheer de ervaringen van eindgebruikers

    Pas meldingen, uitstel voor installatie/updates, herstartprompts en respijtperiodes en bedrijfsbranding aan

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Bedrijfsportaal

    Laat eindgebruikers goedgekeurde apps op aanvraag installeren en verwijderen

Volledig uitgerust gratis abonnement voor maximaal 100 endpoints

Start gratisNeem contact met ons op