Waarom IT- en MSP-teams kiezen voor Splashtop Agentic Packr boven PatchMyPC
Pak en deploy apps via Intune met AI-gestuurde verpakking, geautomatiseerd testen en prijsstelling die vanaf gratis start.
Een beter PatchMyPC-alternatief voor Intune Teams
Patch Mijn pc publiceert updates van apps van derden en aangepaste apps naar Intune, ConfigMGR en WSUS. Directe plannen beginnen bij $3.500 per jaar voor maximaal 1.000 apparaten, en beheerders schrijven zelf de installatiecommando's voor aangepaste apps.
Splashtop Agentic Packr gebruikt AI om installatie-instellingen te bepalen, test elk pakket op een schone VM en deployt via Intune. Het is gratis tot 100 eindpunten, daarna $3 per eindpunt per jaar. Betaalde plannen bevatten live 24/5 ondersteuning.
Splashtop Agentic Packr vs PatchMyPC Functievergelijking
Functie
Splashtop Agentic Packr
Patch My PC
Gratis abonnement voor kleine bedrijven
✔
Gratis tot 100 endpoints met elke functie inbegrepen, plus 5 aangepaste pakketten per maand.
✗
Geen gratis abonnement voor bedrijven. Een rechtszaak, dan een citaat.
Prijsstelling en facturering
$3 per eindpunt per jaar met een minimum van 150 apparaten op betaalde abonnementen. Maandelijkse of jaarlijkse facturering.
3.500 per jaar voor maximaal 1.000 apparaten, zelfs als je er minder beheert. Vooraf betaald voor de volledige termijn.
Aangepaste applimieten
Fair use op betaalde abonnementen, zonder harde limiet en zonder upgrade.
Beperkt tot 100 aangepaste apps (Enterprise Plus) of 500 (Premium).
Geautomatiseerde verpakking en testen
✔
AI ontdekt de installatie-instellingen en test elk pakket op een schone VM. Detectieregels worden vanaf de testinstallatie opgebouwd, AI fixeert alles wat faalt, en QA-logs worden gepubliceerd voor elke build.
✗
Beheerders vinden zelf stille switches en testen lokaal aangepaste apps, waaronder als SYSTEM met PsExec.
Frequentie van updates van de versie
Controleert WinGet elk uur op nieuwe versies.
Streeft naar releases op dezelfde dag. Catalogusupdates verschijnen meestal tussen 13.00 en 17.00 uur ET.
Consolidatie van tools bij één leverancier
✔
Verzamel meer use cases met Splashtop naarmate je behoeften zich ontwikkelen, waaronder remote access en ondersteuning, realtime patching, endpointbeveiliging en netwerkauthenticatie.
✗
Gericht op patching van apps van derden voor Intune, ConfigMGR en WSUS. Externe toegang en externe ondersteuning vereisen een andere leverancier.
Support
24/5 met wereldwijde ingenieurs. Bel een productexpert direct, telefonisch, via chat of e-mail.
Doordeweeks, ongeveer van 2 uur 's nachts tot 21 uur 's avonds ET. Telefonische ondersteuning is alleen terugbelbaar en schermdelen worden per e-mail ingepland.
Waarom Splashtop Agentic Packr in plaats van mijn pc te patchen
Begin zelfstandig, zonder verkoopgesprek: meld je aan, maak verbinding met Intune en pak je eerste app in.
Deploy met vertrouwen, want elke installer wordt gescand op virussen en malware vóór en na de installatie, en een mislukte scan blokkeert de deployment.
Koop direct, zonder tussenpersoon, zodat kleinere teams geen MSP-partner nodig hebben om een patchtool te betalen.
Bespaar arbeid, niet alleen licentiekosten, want AI verzorgt het verpakkingswerk. Begin gratis en meet de bespaarde uren voordat je iets betaalt.
Krijg hulp wanneer je die nodig hebt, met 24/5 ondersteuning van productexperts via telefoon, chat of e-mail bij betaalde abonnementen.
Veelgestelde vragen
Werkt Splashtop Agentic Packr met Intune?
Is er een gratis abonnement?
Hoe verhoudt de prijs zich tot Patch My PC?
Hoe gaat Agentic Packr om met aangepaste apps?
Hoe worden pakketten gecontroleerd op beveiliging?
Klaar om het pakketje van apps te vereenvoudigen?
Begin gratis met maximaal 100 endpoints, of praat met ons team over Agentic Packr voor jouw Intune-omgeving.