Prijzen voor Splashtop Agentic Packr
Gratis plan met alle functies voor 100 endpoints.
Eenvoudige, tier-gebaseerde prijsstelling die schaalt naar je exacte eindpuntenaantal voor meer dan 100 eindpunten (minimaal 150 eindpunten).
Technische ondersteuning is alleen inbegrepen in betaalde plannen.
Betaal maandelijks of kies voor jaarlijkse facturering om 16% te besparen.
Bespaar 16% met jaarlijkse facturering
|Aantal endpoints
|Prijs PER EINDPUNT PER JAAR (jaarlijks gefactureerd)
|150-500
|€ 2,56
|501-1500
|€ 2,13
|1501-15000
|€ 1,92
|Meer dan 15.000
|€ 1,71