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Perché i team IT e MSP scelgono Splashtop Agentic Packr invece di PatchMyPC

Impacchetta e distribuisci app tramite Intune con packaging basato su AI, test automatizzati e prezzi che partono gratuitamente.

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Una migliore alternativa a PatchMyPC per i team Intune

Patch My PC pubblica aggiornamenti di app di terze parti e app personalizzate su Intune, ConfigMGR e WSUS. I piani diretti partono da 3.500 dollari all'anno per un massimo di 1.000 dispositivi, e gli amministratori scrivono i comandi di installazione per le app personalizzate. 

Splashtop Agentic Packr usa l'IA per determinare le impostazioni di installazione, testa ogni pacchetto su una VM pulita e distribuisce tramite Intune. È gratuito fino a 100 endpoint, poi 3$ per endpoint all'anno. I piani a pagamento includono supporto live 24/5. 

Confronto delle funzionalità tra Splashtop Agentic Packr e PatchMyPC

Funzionalità

Splashtop Agentic Packr

Patch My PC

Piano gratuito per piccole imprese

✔  

Libera fino a 100 endpoint con ogni funzionalità inclusa, più 5 pacchetti personalizzati al mese. 

✗  

Nessun piano gratuito per le aziende. Un processo, poi una citazione. 

Prezzi e fatturazione

$3 per endpoint all'anno con un minimo di 150 dispositivi sui piani a pagamento. Fatturazione mensile o annuale. 

3.500 all'anno per un massimo di 1.000 dispositivi, anche se ne gestisci meno. Pagato in anticipo per l'intero periodo. 

Limiti delle app personalizzate

Fair use sui piani a pagamento, senza limite rigido e senza bisogno di aggiornamenti. 

Limitato a 100 app personalizzate (Enterprise Plus) o 500 (Premium). 

Imballaggio e test automatizzati

✔  

L'IA capisce le impostazioni di installazione e testa ogni pacchetto su una VM pulita. Le regole di rilevamento vengono costruite dall'installazione di test, l'IA corregge tutto ciò che fallisce e i log QA vengono pubblicati per ogni build. 

✗  

Gli amministratori trovano da soli switch silenziosi e testano le app personalizzate localmente, incluso come SISTEMA con PsExec. 

Frequenza degli aggiornamenti delle versioni

Controlla WinGet per le nuove versioni ogni ora.

Punta a uscire nello stesso giorno. Gli aggiornamenti del catalogo generalmente vengono pubblicati tra le 13:00 e le 17:00 ET.

Consolida gli strumenti con un unico fornitore

Consolida più casi d'uso con Splashtop man mano che le tue esigenze evolvono, inclusi Accesso remoto e supporto, patch in tempo reale, sicurezza degli endpoint e autenticazione di rete.

Focalizzato sulla patch di app di terze parti per Intune, ConfigMGR e WSUS. Accesso remoto e Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza richiedono un altro fornitore.

Supporto

24/5 con ingegneri globali. Chiama direttamente un esperto di prodotto, telefonicamente, chatteando o via email.

Nei giorni feriali, circa dalle 2 di notte alle 21 ET. Il supporto telefonico è solo per callback e la condivisione dello schermo viene programmata via email.


Perché Splashtop Agentic Packr invece di Patchare il mio PC 

  • Inizia da solo, senza chiamate di vendita: iscriviti, collegati a Intune e confeziona la tua prima app. 

  • Distribuisci con sicurezza, dato che ogni installer viene scansionato per virus e malware prima e dopo l'installazione, e una scansione fallita blocca la distribuzione. 

  • Compra direttamente, senza intermediari, così i team più piccoli non hanno bisogno di un partner MSP per permettersi uno strumento di patch. 

  • Risparmia manodopera, non solo il costo della licenza, poiché l'IA si occupa del lavoro di imballaggio. Inizia gratis e misura le ore risparmiate prima di pagare qualcosa. 

  • Ricevi aiuto quando ne hai bisogno, con supporto 24/5 da esperti di prodotto tramite telefono, chat o email su piani a pagamento. 


Domande frequenti

Splashtop Agentic Packr funziona con Intune?
Esiste un piano gratuito?
Come si confrontano i prezzi con quelli di Patch My PC?
Come gestisce Agentic Packr le app personalizzate?
Come vengono controllati i pacchi per la sicurezza?

Pronto a semplificare il packaging delle app?

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