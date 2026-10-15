Perché i team IT e MSP scelgono Splashtop Agentic Packr invece di PatchMyPC
Impacchetta e distribuisci app tramite Intune con packaging basato su AI, test automatizzati e prezzi che partono gratuitamente.
Una migliore alternativa a PatchMyPC per i team Intune
Patch My PC pubblica aggiornamenti di app di terze parti e app personalizzate su Intune, ConfigMGR e WSUS. I piani diretti partono da 3.500 dollari all'anno per un massimo di 1.000 dispositivi, e gli amministratori scrivono i comandi di installazione per le app personalizzate.
Splashtop Agentic Packr usa l'IA per determinare le impostazioni di installazione, testa ogni pacchetto su una VM pulita e distribuisce tramite Intune. È gratuito fino a 100 endpoint, poi 3$ per endpoint all'anno. I piani a pagamento includono supporto live 24/5.
Confronto delle funzionalità tra Splashtop Agentic Packr e PatchMyPC
Funzionalità
Splashtop Agentic Packr
Patch My PC
Piano gratuito per piccole imprese
✔
Libera fino a 100 endpoint con ogni funzionalità inclusa, più 5 pacchetti personalizzati al mese.
✗
Nessun piano gratuito per le aziende. Un processo, poi una citazione.
Prezzi e fatturazione
$3 per endpoint all'anno con un minimo di 150 dispositivi sui piani a pagamento. Fatturazione mensile o annuale.
3.500 all'anno per un massimo di 1.000 dispositivi, anche se ne gestisci meno. Pagato in anticipo per l'intero periodo.
Limiti delle app personalizzate
Fair use sui piani a pagamento, senza limite rigido e senza bisogno di aggiornamenti.
Limitato a 100 app personalizzate (Enterprise Plus) o 500 (Premium).
Imballaggio e test automatizzati
✔
L'IA capisce le impostazioni di installazione e testa ogni pacchetto su una VM pulita. Le regole di rilevamento vengono costruite dall'installazione di test, l'IA corregge tutto ciò che fallisce e i log QA vengono pubblicati per ogni build.
✗
Gli amministratori trovano da soli switch silenziosi e testano le app personalizzate localmente, incluso come SISTEMA con PsExec.
Frequenza degli aggiornamenti delle versioni
Controlla WinGet per le nuove versioni ogni ora.
Punta a uscire nello stesso giorno. Gli aggiornamenti del catalogo generalmente vengono pubblicati tra le 13:00 e le 17:00 ET.
Consolida gli strumenti con un unico fornitore
✔
Consolida più casi d'uso con Splashtop man mano che le tue esigenze evolvono, inclusi Accesso remoto e supporto, patch in tempo reale, sicurezza degli endpoint e autenticazione di rete.
✗
Focalizzato sulla patch di app di terze parti per Intune, ConfigMGR e WSUS. Accesso remoto e Assistenza computerizzata a distanza,
Supporto
24/5 con ingegneri globali. Chiama direttamente un esperto di prodotto, telefonicamente, chatteando o via email.
Nei giorni feriali, circa dalle 2 di notte alle 21 ET. Il supporto telefonico è solo per callback e la condivisione dello schermo viene programmata via email.
Perché Splashtop Agentic Packr invece di Patchare il mio PC
Inizia da solo, senza chiamate di vendita: iscriviti, collegati a Intune e confeziona la tua prima app.
Distribuisci con sicurezza, dato che ogni installer viene scansionato per virus e malware prima e dopo l'installazione, e una scansione fallita blocca la distribuzione.
Compra direttamente, senza intermediari, così i team più piccoli non hanno bisogno di un partner MSP per permettersi uno strumento di patch.
Risparmia manodopera, non solo il costo della licenza, poiché l'IA si occupa del lavoro di imballaggio. Inizia gratis e misura le ore risparmiate prima di pagare qualcosa.
Ricevi aiuto quando ne hai bisogno, con supporto 24/5 da esperti di prodotto tramite telefono, chat o email su piani a pagamento.
Domande frequenti
Splashtop Agentic Packr funziona con Intune?
Esiste un piano gratuito?
Come si confrontano i prezzi con quelli di Patch My PC?
Come gestisce Agentic Packr le app personalizzate?
Come vengono controllati i pacchi per la sicurezza?
Pronto a semplificare il packaging delle app?
Inizia gratis con fino a 100 endpoint, oppure parla con il nostro team di Agentic Packr per il tuo ambiente Intune.