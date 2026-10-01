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Agentic Packr per Intune & SCCM

Funzionalità selezionate da esperti del settore e Microsoft MVPs

Piano gratuito completo di tutte le funzionalità per un massimo di 100 endpoint

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Tutto ciò di cui hai bisogno per creare pacchetti più rapidamente e distribuire con sicurezza

  • Packaging automatico delle app

    Accedi ad app di terze parti verificate da un catalogo oppure usando un ID pacchetto o installer personalizzati

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Distribuzione Intune senza interruzioni

    Integrati con più tenant Intune e distribuisci le app automaticamente e senza interruzioni agli endpoint gestiti.

  • Distribuisci Beyond Intune

    Raggruppa facilmente i pacchetti con azioni di installazione/aggiornamento e disinstallazione per distribuirli su qualsiasi macchina Windows manualmente o con SCCM

  • Aggiornamenti delle versioni facili

    Rileva automaticamente le nuove versioni delle app, mantenendo il software distribuito aggiornato con il minimo sforzo amministrativo

  • Test e audit della distribuzione

    Testa automaticamente i pacchetti in una VM prima della distribuzione, consulta i log QA, visualizza lo stato della distribuzione in tempo reale e i log di audit

  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Controllo degli utenti e degli accessi

    Assegna il controllo degli accessi basato sui ruoli, abilita l'autenticazione e il provisioning automatico degli utenti tramite Entra ID

  • End-User Remote Access icon

    Controlla l’esperienza degli utenti finali

    Personalizza le notifiche, i rinvii di installazione/aggiornamento, i prompt di riavvio, i periodi di tolleranza e il branding aziendale

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Portale aziendale

    Consenti agli utenti finali di installare e disinstallare le app approvate su richiesta

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