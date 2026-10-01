Agentic Packr per Intune & SCCM
Funzionalità selezionate da esperti del settore e Microsoft MVPs
Piano gratuito completo di tutte le funzionalità per un massimo di 100 endpoint
Tutto ciò di cui hai bisogno per creare pacchetti più rapidamente e distribuire con sicurezza
Packaging automatico delle app
Accedi ad app di terze parti verificate da un catalogo oppure usando un ID pacchetto o installer personalizzati
Distribuzione Intune senza interruzioni
Integrati con più tenant Intune e distribuisci le app automaticamente e senza interruzioni agli endpoint gestiti.
Distribuisci Beyond Intune
Raggruppa facilmente i pacchetti con azioni di installazione/aggiornamento e disinstallazione per distribuirli su qualsiasi macchina Windows manualmente o con SCCM
Aggiornamenti delle versioni facili
Rileva automaticamente le nuove versioni delle app, mantenendo il software distribuito aggiornato con il minimo sforzo amministrativo
Test e audit della distribuzione
Testa automaticamente i pacchetti in una VM prima della distribuzione, consulta i log QA, visualizza lo stato della distribuzione in tempo reale e i log di audit
Controllo degli utenti e degli accessi
Assegna il controllo degli accessi basato sui ruoli, abilita l'autenticazione e il provisioning automatico degli utenti tramite Entra ID
Controlla l’esperienza degli utenti finali
Personalizza le notifiche, i rinvii di installazione/aggiornamento, i prompt di riavvio, i periodi di tolleranza e il branding aziendale
Portale aziendale
Consenti agli utenti finali di installare e disinstallare le app approvate su richiesta