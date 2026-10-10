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|Numero di endpoint
|Prezzo PER ENDPOINT ALL'ANNO (Fatturato annualmente)
|150-500
|2,56 €
|501-1.500
|2,13 €
|1.501-15.000
|1,92 €
|Più di 15.000
|1,71 €