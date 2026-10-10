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Nombre de points finauxPRIX PAR POINT FINAL PAR AN (FACTURÉ ANNUELLEMENT)
150-5004,14 CA$
501-1 5003,45 CA$
1 501-15 0003,10 CA$
Plus de 15 0002,76 CA$
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