Tarification de Splashtop Agentic Packr
Forfait gratuit complet pour 100 points de terminaison.
Une tarification simple, basée sur des paliers, qui s’adapte à votre nombre exact de points de terminaison pour plus de 100 points de terminaison (minimum 150 points de terminaison).
Le support technique n’était inclus que dans les forfaits payants.
Payez chaque mois ou choisissez la facturation annuelle pour économiser 16 %.
Économisez 16 % en optant pour la facturation annuelle
|Nombre de points finaux
|PRIX PAR POINT FINAL PAR AN (FACTURÉ ANNUELLEMENT)
|150-500
|4,14 CA$
|501-1 500
|3,45 CA$
|1 501-15 000
|3,10 CA$
|Plus de 15 000
|2,76 CA$