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Agentic Packr pour Intune & SCCM

Fonctionnalités sélectionnées par des experts du secteur et des Microsoft MVPs

Forfait gratuit complet jusqu’à 100 terminaux

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Tout ce dont vous avez besoin pour empaqueter plus vite et déployer en toute confiance

  • Packaging automatisé des applications

    Accédez à des applications tierces vérifiées depuis un catalogue, ou à l’aide d’un ID de package ou de programmes d’installation personnalisés

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Déploiement Intune fluide

    Intégrez plusieurs locataires Intune et déployez automatiquement et en toute fluidité des applications sur les terminaux gérés.

  • Déployez au-delà d’Intune

    Regroupez facilement des packages avec des actions d’installation/mise à jour et de désinstallation pour les déployer sur n’importe quelle machine Windows, manuellement ou avec SCCM

  • Mises à jour de version faciles

    Détectez automatiquement les nouvelles versions des applications afin de maintenir les logiciels déployés à jour avec un minimum d’effort administratif

  • Tests et audits de déploiement

    Testez automatiquement les packages dans une VM avant le déploiement, consultez les journaux QA, visualisez le statut du déploiement en direct et les journaux d’audit

  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Gestion des utilisateurs et contrôle d’accès

    Attribuez un contrôle d’accès basé sur les rôles, activez l’authentification et le provisionnement automatisé des utilisateurs via Entra ID

  • End-User Remote Access icon

    Contrôlez l’expérience des utilisateurs finaux

    Personnalisez les notifications, les reports d’installation/mise à jour, les invites de redémarrage, les délais de grâce et le branding de l’entreprise

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Portail d’entreprise

    Permettez aux utilisateurs finaux d’installer et de désinstaller les applications approuvées à la demande

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