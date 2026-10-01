Agentic Packr pour Intune & SCCM
Fonctionnalités sélectionnées par des experts du secteur et des Microsoft MVPs
Forfait gratuit complet jusqu’à 100 terminaux
Tout ce dont vous avez besoin pour empaqueter plus vite et déployer en toute confiance
Packaging automatisé des applications
Accédez à des applications tierces vérifiées depuis un catalogue, ou à l’aide d’un ID de package ou de programmes d’installation personnalisés
Déploiement Intune fluide
Intégrez plusieurs locataires Intune et déployez automatiquement et en toute fluidité des applications sur les terminaux gérés.
Déployez au-delà d’Intune
Regroupez facilement des packages avec des actions d’installation/mise à jour et de désinstallation pour les déployer sur n’importe quelle machine Windows, manuellement ou avec SCCM
Mises à jour de version faciles
Détectez automatiquement les nouvelles versions des applications afin de maintenir les logiciels déployés à jour avec un minimum d’effort administratif
Tests et audits de déploiement
Testez automatiquement les packages dans une VM avant le déploiement, consultez les journaux QA, visualisez le statut du déploiement en direct et les journaux d’audit
Gestion des utilisateurs et contrôle d’accès
Attribuez un contrôle d’accès basé sur les rôles, activez l’authentification et le provisionnement automatisé des utilisateurs via Entra ID
Contrôlez l’expérience des utilisateurs finaux
Personnalisez les notifications, les reports d’installation/mise à jour, les invites de redémarrage, les délais de grâce et le branding de l’entreprise
Portail d’entreprise
Permettez aux utilisateurs finaux d’installer et de désinstaller les applications approuvées à la demande