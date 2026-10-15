Pourquoi les équipes TI et MSP choisissent Splashtop packer agent plutôt que PatchMyPC
Empaquetez et déployez des applications via Intune avec un emballage alimenté par l’IA, des tests automatisés et des tarifs qui commencent gratuitement.
Une meilleure alternative à PatchMyPC pour les équipes Intune
Patch My PC publie les mises à jour d’applications tierces et les applications personnalisées sur Intune, ConfigMGR et WSUS. Les plans directs commencent à 3 500 $ par an pour jusqu’à 1 000 appareils, et les administrateurs écrivent eux-mêmes les commandes d’installation des applications personnalisées.
Splashtop Agentic Packr utilise l’IA pour déterminer les paramètres d’installation, teste chaque paquet sur une VM propre, et déploie via Intune. C’est gratuit jusqu’à 100 points de terminaison, puis 3 $ par terminaison par an. Les forfaits payants incluent un support en direct 24h/24 et 5j/5.
Comparaison des fonctionnalités Splashtop Agentic Packr vs PatchMyPC
Caractéristique
Packer Agent Splashtop
PatchMyPC
Plan gratuit pour petites entreprises
✔
Jusqu’à 100 points de terminaison gratuits avec chaque fonctionnalité incluse, plus 5 forfaits personnalisés par mois.
✗
Pas de plan gratuit pour les entreprises. Un procès, puis une citation.
Tarification et facturation
3 $ par endpoint par an avec un minimum de 150 appareils sur les forfaits payants. Facturation mensuelle ou annuelle.
3 500 par an pour jusqu’à 1 000 appareils, même si vous en gérez moins. J’ai payé d’avance pour l’intégralité du trimestre.
Limites des applications personnalisées
Utilisation équitable sur les forfaits payants, sans plafond strict et sans mise à niveau nécessaire.
Plafonné à 100 applications personnalisées (Enterprise Plus) ou 500 (Premium).
Emballage et tests automatisés
✔
L’IA règle les paramètres d’installation et teste chaque package sur une VM propre. Les règles de détection sont construites à partir de l’installation de test, l’IA corrige tout ce qui échoue, et les journaux QA sont publiés pour chaque compilation.
✗
Les administrateurs trouvent eux-mêmes des interrupteurs silencieux et testent localement des applications personnalisées, y compris en tant que SYSTÈME avec PsExec.
Fréquence des mises à jour de version
Il vérifie WinGet pour les nouvelles versions toutes les heures.
Vise des sorties le jour même. Les mises à jour du catalogue sont généralement envoyées entre 13h et 17h ET.
Consolider les outils avec un seul fournisseur
✔
Consolidez davantage de cas d’usage avec Splashtop au fur et à mesure que vos besoins évoluent, notamment Accès à distance et support, patching en temps réel, sécurité des terminaux et réseau d’authentification.
✗
Axé sur le patching d’applications tierces pour Intune, ConfigMGR et WSUS. Accès à distance et Téléassistance nécessitent un autre fournisseur.
Support
24h/24 et 5j/5 avec des ingénieurs mondiaux. Appelez directement un expert produit, par téléphone, chat ou e-mail.
En semaine, environ de 2h à 21h ET. Le support téléphonique est uniquement par rappel, et les partages d’écran sont programmés par email.
Pourquoi Splashtop Agentic Packr plutôt que Patch My PC
Commencez par vous-même, sans appel commercial : inscrivez-vous, connectez-vous à Intune, et emballez votre première application.
Déploie avec confiance, car chaque installateur est scanné pour détecter virus et malwares avant et après l’installation, et un échec du scan bloque le déploiement.
Achetez directement, sans intermédiaire, pour que les petites équipes n’aient pas besoin d’un partenaire MSP pour se permettre un outil de patch.
Économisez de la main-d’œuvre, pas seulement le coût de la licence, car l’IA s’occupe du travail d’emballage. Commencez gratuitement et mesurez les heures économisées avant de payer quoi que ce soit.
Obtenez de l’aide quand vous en avez besoin, avec un support 24h/24 et 5j/5 d’experts produits par téléphone, chat ou email sur des forfaits payants.
FAQ
Est-ce que Splashtop Agentic Packr fonctionne avec Intune.
Y a-t-il un forfait gratuit ?
Comment les prix se comparent-ils à ceux de Patch My PC ?
Comment Agentic Packr gère-t-il les applications personnalisées ?
Comment les colis sont-ils contrôlés pour la sécurité ?
Prêt à simplifier le packaging des applications ?
Commencez gratuitement avec jusqu’à 100 points de terminaison, ou discutez avec notre équipe d’Agentic Packr pour votre environnement Intune.