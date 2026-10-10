Precios de Splashtop Agentic Packr
Plan gratuito con todas las funciones para 100 endpoints.
Precios simples y por niveles que escalan a tu número exacto de endpoints para más de 100 endpoints (mínimo 150 endpoints).
El soporte técnico solo se incluye en planes de pago.
Paga mensualmente o elige la facturación anual para ahorrar un 16%.
Ahorra un 16 % con la facturación anual
|Número de puntos finales
|Precio POR DESENLACE POR AÑO (FACTURADO ANUALMENTE)
|150-500
|$3
|501-1500
|$2.50
|1501-15 000
|$2.25
|Más de 15 000
|$2