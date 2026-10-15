Por qué los equipos de TI y MSP eligen Splashtop Agentic Packr en lugar de PatchMyPC
Empaqueta y despliega aplicaciones a través de Intune con empaquetado impulsado por IA, pruebas automatizadas y precios que empiecen gratis.
Una mejor alternativa a PatchMyPC para Teams de Intune
Patch My PC publica actualizaciones de aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas en Intune, ConfigMGR y WSUS. Los planes directos comienzan en 3.500 dólares al año para hasta 1.000 dispositivos, y los administradores escriben los comandos de instalación de las aplicaciones personalizadas por sí mismos.
Splashtop Agentic Packr utiliza IA para calcular la configuración de instalación, prueba cada paquete en una máquina virtual limpia y se despliega a través de Intune. Es gratis hasta 100 endpoints, luego 3 $ por endpoint al año. Los planes de pago incluyen soporte en vivo 24/5.
Comparación de funciones entre Splashtop Agentic Packr y PatchMyPC
Función
Splashtop Agentic Packr
PatchMyPC
Plan gratuito para pequeñas empresas
✔
Hasta 100 endpoints gratuitos con todas las funciones incluidas, además de 5 paquetes personalizados al mes.
✗
No hay plan gratuito para empresas. Un juicio, luego una cita.
Precios y facturación
3 dólares por endpoint al año con un mínimo de 150 dispositivos en planes de pago. Facturación mensual o anual.
3.500 al año para hasta 1.000 dispositivos, incluso si gestionas menos. Pagado por adelantado por todo el trimestre.
Límites de aplicaciones personalizadas
Uso legítimo en planes de pago, sin límite duro ni necesidad de actualización.
Limitado a 100 aplicaciones personalizadas (Enterprise Plus) o 500 (Premium).
Empaquetado y pruebas automatizadas
✔
La IA resuelve la configuración de instalación y prueba cada paquete en una máquina virtual limpia. Las reglas de detección se construyen desde la instalación de prueba, la IA corrige cualquier cosa que falle, y se publican los registros de QA para cada compilación.
✗
Los administradores encuentran interruptores silenciosos por sí mismos y prueban aplicaciones personalizadas localmente, incluyendo como SISTEMA con PsExec.
Frecuencia de actualizaciones de versiones
Comprueba WinGet para nuevas versiones cada hora.
Apunta a lanzamientos el mismo día. Las actualizaciones del catálogo suelen enviarse entre la 1 y las 5 PM ET.
Consolidar herramientas con un solo proveedor
✔
Consolida más casos de uso con Splashtop a medida que evolucionen tus necesidades, incluyendo Acceso remoto y soporte, parches en tiempo real, seguridad de endpoints y autenticación de red.
✗
Centrado en el parche de aplicaciones de terceros para Intune, ConfigMGR y WSUS. Acceso remoto y Soporte remoto requieren otro proveedor.
Soporte
24/5 con ingenieros globales. Llama directamente a un experto en producto, por teléfono, chat o correo electrónico.
Entre semana, aproximadamente de 2 de la mañana a 21 de la noche ET. El soporte telefónico es solo de devolución de llamada y los composiciones de pantalla se programan por correo electrónico.
Por qué Splashtop Agentic Packr en vez de Patch My PC
Empieza por tu cuenta, sin llamadas de ventas: regístrate, conecta Intune y empaqueta tu primera app.
Despliega con confianza, ya que cada instalador es escaneado en busca de virus y malware antes y después de instalarse, y un escaneo fallido bloquea el despliegue.
Compra directamente, sin intermediarios, para que los equipos pequeños no necesiten un socio MSP para permitirse una herramienta de parcheo.
Ahorra mano de obra, no solo el coste de la licencia, ya que la IA se encarga del trabajo de empaquetado. Empieza gratis y mide las horas ahorradas antes de pagar nada.
Busca ayuda cuando la necesites, con soporte 24/5 de expertos en productos por teléfono, chat o correo electrónico en planes de pago.
Preguntas Frecuentes
¿Funciona Splashtop Agentic Packr con Intune?
¿Hay un plan gratuito?
¿Cómo se comparan los precios con Patch My PC?
¿Cómo gestiona Agentic Packr las aplicaciones personalizadas?
¿Cómo se revisan los paquetes para garantizar la seguridad?
¿Listo para simplificar el empaquetado de aplicaciones?
Empieza gratis con hasta 100 endpoints, o habla con nuestro equipo sobre Agentic Packr para tu entorno Intune.