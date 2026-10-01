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Agentic Packr para Intune & SCCM

Funciones seleccionadas por expertos del sector y Microsoft MVPs

Plan gratuito con todas las funciones para hasta 100 endpoints

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Todo lo que necesitas para empaquetar más rápido e implementar con confianza

  • Empaquetado automatizado de aplicaciones

    Accede a aplicaciones de terceros verificadas desde un catálogo o usando un ID de paquete o instaladores personalizados

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Implementación fluida de Intune

    Intégrate con varios tenants de Intune y despliega aplicaciones automáticamente y sin complicaciones en endpoints gestionados.

  • Despliega más allá de Intune

    Agrupa fácilmente paquetes con acciones de instalación/actualización y desinstalación para implementarlos en cualquier equipo Windows de forma manual o con SCCM

  • Actualizaciones de versión sencillas

    Detecta automáticamente nuevas versiones de aplicaciones y mantén el software implementado actualizado con el mínimo esfuerzo administrativo

  • Pruebas y auditoría de la implementación

    Prueba automáticamente los paquetes en una VM antes de implementarlos, revisa los registros de control de calidad, consulta el estado de implementación en tiempo real y los registros de auditoría

  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Control de usuarios y acceso

    Asigna control de acceso basado en roles, habilita la autenticación y el aprovisionamiento automatizado de usuarios a través de Entra ID

  • End-User Remote Access icon

    Controla la experiencia del usuario final

    Personaliza las notificaciones, los aplazamientos de instalación/actualización, los avisos de reinicio, los periodos de gracia y la imagen de marca de tu empresa

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Portal de la empresa

    Permite a los usuarios finales instalar y desinstalar apps aprobadas bajo demanda

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