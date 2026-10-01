Agentic Packr para Intune & SCCM
Funciones seleccionadas por expertos del sector y Microsoft MVPs
Plan gratuito con todas las funciones para hasta 100 endpoints
Todo lo que necesitas para empaquetar más rápido e implementar con confianza
Empaquetado automatizado de aplicaciones
Accede a aplicaciones de terceros verificadas desde un catálogo o usando un ID de paquete o instaladores personalizados
Implementación fluida de Intune
Intégrate con varios tenants de Intune y despliega aplicaciones automáticamente y sin complicaciones en endpoints gestionados.
Despliega más allá de Intune
Agrupa fácilmente paquetes con acciones de instalación/actualización y desinstalación para implementarlos en cualquier equipo Windows de forma manual o con SCCM
Actualizaciones de versión sencillas
Detecta automáticamente nuevas versiones de aplicaciones y mantén el software implementado actualizado con el mínimo esfuerzo administrativo
Pruebas y auditoría de la implementación
Prueba automáticamente los paquetes en una VM antes de implementarlos, revisa los registros de control de calidad, consulta el estado de implementación en tiempo real y los registros de auditoría
Control de usuarios y acceso
Asigna control de acceso basado en roles, habilita la autenticación y el aprovisionamiento automatizado de usuarios a través de Entra ID
Controla la experiencia del usuario final
Personaliza las notificaciones, los aplazamientos de instalación/actualización, los avisos de reinicio, los periodos de gracia y la imagen de marca de tu empresa
Portal de la empresa
Permite a los usuarios finales instalar y desinstalar apps aprobadas bajo demanda