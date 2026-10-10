Preise für Splashtop Agentic Packr
Kostenloser Plan mit vollem Funktionsumfang für 100 Endpunkte.
Einfache, tierbasierte Preisgestaltung, die sich auf Ihre exakte Endpunktzahl für mehr als 100 Endpunkte (mindestens 150 Endpunkte) anpasst.
Technischer Support ist nur bei kostenpflichtigen Plänen enthalten.
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Sparen Sie 16 % bei der jährlichen Abrechnung
|Anzahl der Endpunkte
|Preis PRO ENDPUNKT PRO JAHR (jährlich abgerechnet)
|150-500
|2,56 €
|501-1.500
|2,13 €
|1.501-15.000
|1,92 €
|Mehr als 15.000
|1,71 €