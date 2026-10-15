Warum IT- und MSP-Teams Splashtop Agentic Packr gegenüber PatchMyPC wählen
Paketieren und bereiten Sie Apps über Intune bereit, mit KI-gestützter Verpackung, automatisiertem Testen und Preisen, die mit kostenlosem Start beginnen.
Eine bessere PatchMyPC-Alternative für Intune-Teams
Patch Mein PC veröffentlicht Drittanbieter-App-Updates und benutzerdefinierte Apps für Intune, ConfigMGR und WSUS. Direktpläne beginnen bei 3.500 Dollar pro Jahr für bis zu 1.000 Geräte, und die Admins schreiben die Installationsbefehle für benutzerdefinierte Apps selbst.
Splashtop Agentic Packr nutzt KI, um Installationseinstellungen zu ermitteln, testet jedes Paket auf einer sauberen VM und deployt über Intune. Es ist bis zu 100 Endpunkte kostenlos, dann 3 Dollar pro Endpunkt und Jahr. Kostenpflichtige Pläne beinhalten einen 24/5-Live-Support.
Funktionsvergleich von Splashtop Agentic Packr vs. PatchMyPC
Funktion
Splashtop Agentic Packr
PatchMyPC
Kostenloser Plan für kleine Unternehmen
✔
Kostenlos bis zu 100 Endpunkte mit allen Funktionen sowie 5 benutzerdefinierte Pakete pro Monat.
✗
Kein kostenloser Tarif für Unternehmen. Ein Prozess, dann ein Zitat.
Preisgestaltung und Abrechnung
3 $ pro Endpunkt und Jahr bei einem Mindestanteil von 150 Geräten bei kostenpflichtigen Tarifen. Monatliche oder jährliche Abrechnung.
3.500 pro Jahr für bis zu 1.000 Geräte, selbst wenn man weniger verwaltet. Ich habe die volle Laufzeit im Voraus bezahlt.
Benutzerdefinierte App-Limits
Fair Use bei kostenpflichtigen Tarifen, ohne Hard-Cap und ohne Upgrade.
Begrenzt auf 100 benutzerdefinierte Apps (Enterprise Plus) oder 500 (Premium).
Automatisierte Verpackung und Tests
✔
Die KI findet die Installationseinstellungen heraus und testet jedes Paket auf einer sauberen VM. Erkennungsregeln werden ab der Testinstallation erstellt, KI behebt alles, was fehlschlägt, und QA-Logs werden für jeden Build veröffentlicht.
✗
Administratoren finden selbst stille Switches und testen benutzerdefinierte Apps lokal, einschließlich als SYSTEM mit PsExec.
Die Häufigkeit von Versionsaktualisierungen
Überprüft jede Stunde WinGet auf neue Versionen.
Zielt auf Veröffentlichungen am selben Tag. Katalogupdates erscheinen in der Regel zwischen 13 und 17 Uhr ET.
Werkzeuge mit einem Anbieter konsolidieren
✔
Konsolidieren Sie weitere Anwendungsfälle mit Splashtop, wenn sich Ihre Bedürfnisse entwickeln, einschließlich Fernzugriff und -unterstützung, Echtzeit-Patching, Endpunktsicherheit und Netzwerkauthentifizierung.
✗
Konzentriert auf Drittanbieter-App-Patches für Intune, ConfigMGR und WSUS. Fernzugriff und Fernsupport erfordern einen weiteren Anbieter.
Support
24/5 mit globalen Ingenieuren. Rufen Sie direkt einen Produktexperten an, telefonisch, im Chat oder per E-Mail.
Werktags, ungefähr von 2 Uhr morgens bis 21 Uhr ET. Telefonsupport ist nur Rückruf, und Bildschirmfreigabe erfolgt per E-Mail.
Warum Splashtop Agentic Packr statt meinen PC zu patchen
Starten Sie selbstständig, ohne Verkaufsanruf: Melden Sie sich an, verbinden Sie sich mit Intune und paketieren Sie Ihre erste App.
Deploye mit Zuversicht, da jeder Installer vor und nach der Installation auf Viren und Malware gescannt wird und ein fehlgeschlagener Scan die Bereitstellung blockiert.
Kaufe direkt, ohne Zwischenhändler, damit kleinere Teams keinen MSP-Partner brauchen, um sich ein Patching-Tool leisten zu können.
Sparen Sie Arbeitskraft, nicht nur Lizenzkosten, da KI die Verpackungsarbeit übernimmt. Starte kostenlos und messe die gesparten Stunden, bevor du etwas bezahlst.
Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie sie benötigen, mit 24/5-Support von Produktexperten per Telefon, Chat oder E-Mail bei kostenpflichtigen Tarifen.
FAQ
Funktioniert Splashtop Agentic Packr mit Intune?
Gibt es einen kostenlosen Tarif?
Wie schneiden die Preise im Vergleich zu Patch My PC ab?
Wie behandelt Agentic Packr benutzerdefinierte Apps?
Wie werden Pakete auf Sicherheit überprüft?
Bereit, die App-Verpackung zu vereinfachen?
Starten Sie kostenlos mit bis zu 100 Endpunkten oder sprechen Sie mit unserem Team über Agentic Packr für Ihre Intune-Umgebung.