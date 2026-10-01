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Agentic Packr für Intune & SCCM

Funktionen, kuratiert von Branchenexperten und Microsoft MVPs

Kostenloser Tarif mit vollem Funktionsumfang für bis zu 100 Endpunkte

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Alles, was Sie brauchen, um schneller zu paketieren und mit Vertrauen bereitzustellen

  • Automatisierte App-Paketierung

    Greifen Sie auf verifizierte Drittanbieter-Apps aus einem Katalog zu oder per Paket-ID bzw. benutzerdefinierten Installern

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Nahtlose Intune-Bereitstellung

    Integrieren Sie mehrere Intune-Mandanten und stellen Sie Apps automatisch und nahtlos auf verwalteten Endpunkten bereit.

  • Bereitstellung jenseits von Intune

    Stellen Sie Pakete mit Installations-/Update- und Deinstallationsaktionen ganz einfach zusammen, um sie manuell oder mit SCCM auf beliebigen Windows-Geräten bereitzustellen

  • Einfache Versionsupdates

    Erkennen Sie neue App-Versionen automatisch und halten Sie bereitgestellte Software mit minimalem Admin-Aufwand aktuell

  • Bereitstellung, Tests und Audits

    Testen Sie Pakete automatisch in einer VM vor der Bereitstellung, prüfen Sie QA-Protokolle, sehen Sie den Live-Bereitstellungsstatus ein und auditieren Sie Protokolle

  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Benutzer- und Zugriffskontrolle

    Weisen Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle zu, aktivieren Sie die Authentifizierung und die automatisierte Benutzerbereitstellung über Entra ID

  • End-User Remote Access icon

    Kontrollieren Sie die Endbenutzererfahrung

    Passen Sie Benachrichtigungen, Aufschübe für Installationen/Updates, Neustartaufforderungen und Kulanzfristen sowie Ihr Unternehmensbranding an

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Unternehmensportal

    Ermöglichen Sie Endbenutzern, genehmigte Apps bei Bedarf zu installieren und zu deinstallieren

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