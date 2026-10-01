Agentic Packr für Intune & SCCM
Funktionen, kuratiert von Branchenexperten und Microsoft MVPs
Kostenloser Tarif mit vollem Funktionsumfang für bis zu 100 Endpunkte
Alles, was Sie brauchen, um schneller zu paketieren und mit Vertrauen bereitzustellen
Automatisierte App-Paketierung
Greifen Sie auf verifizierte Drittanbieter-Apps aus einem Katalog zu oder per Paket-ID bzw. benutzerdefinierten Installern
Nahtlose Intune-Bereitstellung
Integrieren Sie mehrere Intune-Mandanten und stellen Sie Apps automatisch und nahtlos auf verwalteten Endpunkten bereit.
Bereitstellung jenseits von Intune
Stellen Sie Pakete mit Installations-/Update- und Deinstallationsaktionen ganz einfach zusammen, um sie manuell oder mit SCCM auf beliebigen Windows-Geräten bereitzustellen
Einfache Versionsupdates
Erkennen Sie neue App-Versionen automatisch und halten Sie bereitgestellte Software mit minimalem Admin-Aufwand aktuell
Bereitstellung, Tests und Audits
Testen Sie Pakete automatisch in einer VM vor der Bereitstellung, prüfen Sie QA-Protokolle, sehen Sie den Live-Bereitstellungsstatus ein und auditieren Sie Protokolle
Benutzer- und Zugriffskontrolle
Weisen Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle zu, aktivieren Sie die Authentifizierung und die automatisierte Benutzerbereitstellung über Entra ID
Kontrollieren Sie die Endbenutzererfahrung
Passen Sie Benachrichtigungen, Aufschübe für Installationen/Updates, Neustartaufforderungen und Kulanzfristen sowie Ihr Unternehmensbranding an
Unternehmensportal
Ermöglichen Sie Endbenutzern, genehmigte Apps bei Bedarf zu installieren und zu deinstallieren