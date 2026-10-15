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為什麼 IT 和 MSP 團隊選擇 Splashtop Agentic Packr 而不是 PatchMyPC

透過 Intune 打包和部署應用程序，Intune 提供 AI 驅動的打包、自動化測試，並且定價從免費起。

免費開始預約示範

適用於 Intune Teams 的更佳 PatchMyPC 替代方案

Patch My PC 將第三方應用程式更新和自訂應用程式發佈到 Intune、ConfigMgr 和 WSUS。直接安裝方案起價為每年 3500 美元，最多可支援 1000 台設備，管理員需要自行編寫自訂應用程式的安裝命令。

Splashtop Agentic Packr 使用 AI 來確定安裝設置，在乾淨的虛擬機器上測試每個軟體包，並透過 Intune 進行部署。免費提供最多 100 個端點，之後每個端點每年收費 3 美元。付費方案包含每週5天、每天24小時的線上客服支援。

Splashtop Agentic Packr 與 PatchMyPC 功能對比

功能特色

Splashtop Agentic Packr

Patch My PC

小型企業免費方案

免費提供最多 100 個終端節點，包含所有功能，每月另加 5 個自訂套餐。

沒有企業導向的免費方案。先試用，再報價。

定價和計費

付費方案中，每個終端每年收費 3 美元，最低設備數量為 150 台。按月或按年計費。

即使您管理的設備少於 1,000 台，每年也能獲得 3,500 美元的費用，最多可管理 1,000 台設備。一次付清整個租期的費用。

自訂應用程式限制

付費方案內合理使用，無硬性限制，無需升級。

企業增強版最多可新增 100 個自訂應用程序，高級版最多可新增 500 個。

自動化包裝和測試

AI 會找出安裝設置，並在乾淨的虛擬機器上測試每個軟體包。檢測規則基於測試安裝構建，人工智慧會修復所有失敗的問題，並且每次構建都會發布品質保證日誌。

管理員自行尋找靜默開關，並在本地測試自訂應用程序，包括使用 PsExec 以 SYSTEM 權限運行。

版本更新頻率

每小時檢查 WinGet 是否有新版本。

目標是當日發布。目錄更新通常在美東時間下午 1 點至 5 點之間發布。

將工具整合到一個製造商手中

隨著您的需求不斷變化，Splashtop 可以整合更多用例，包括遠端存取和支援、即時修補、終端安全和網路身份驗證。

專注於 Intune、ConfigMgr 和 WSUS 的第三方應用程式修補程式。終端存取和終端支援需要另一個製造商。

支援

每週 5 天，每天 24 小時都有全球工程師提供支援。直接透過電話、聊天或電子郵件聯絡產品專家。

工作日，大約凌晨 2 點至晚上 9 點（美國東部時間）。電話支援僅提供回撥服務，螢幕分享需透過電子郵件預約。


為什麼 Splashtop Agentic Packr 比 Patch My PC 更勝一籌？

  • 無需銷售電話，即可自行開始：註冊、連接 Intune 並打包您的第一個應用程式。

  • 您可以放心部署，因為每個安裝程式在安裝前後都會進行病毒和惡意軟體掃描，如果掃描失敗，則會阻止部署。

  • 直接購買，無需中間商，因此規模較小的團隊無需 MSP 合作夥伴即可負擔得起補丁工具。

  • 人工智慧可以處理包裝工作，從而節省人力成本，而不僅僅是授權費用。免費試用，並在付費前先衡量節省的時間。

  • 付費方案提供產品專家全天候（每週 5 天，每天 24 小時）電話、聊天或電子郵件支持，隨時為您提供協助


常見問題

Splashtop Agentic Packr 是否與 Intune 相容？
是否有免費方案？
與 Patch My PC 相比，價格如何？
Agentic Packr 如何處理自訂應用程式？
如何對包裹進行安全檢查？

準備好簡化應用程式打包了嗎？

免費開始使用最多 100 個端點，或與我們的團隊討論如何在您的 Intune 環境中使用 Agentic Packr。

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