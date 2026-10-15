適用於 Intune Teams 的更佳 PatchMyPC 替代方案
Patch My PC 將第三方應用程式更新和自訂應用程式發佈到 Intune、ConfigMgr 和 WSUS。直接安裝方案起價為每年 3500 美元，最多可支援 1000 台設備，管理員需要自行編寫自訂應用程式的安裝命令。
Splashtop Agentic Packr 使用 AI 來確定安裝設置，在乾淨的虛擬機器上測試每個軟體包，並透過 Intune 進行部署。免費提供最多 100 個端點，之後每個端點每年收費 3 美元。付費方案包含每週5天、每天24小時的線上客服支援。
Splashtop Agentic Packr 與 PatchMyPC 功能對�比
功能特色
Splashtop Agentic Packr
Patch My PC
小型企業免費方案
✔
免費提供最多 100 個終端節點，包含所有功能，每月另加 5 個自訂套餐。
✗
沒有企業導向的免費方案。先試用，再報價。
定價和計費
付費方案中，每個終端每年收費 3 美元，最低設備數量為 150 台。按月或按年計費。
即使您管理的設備少於 1,000 台，每年也能獲得 3,500 美元的費用，最多可管理 1,000 台設備。一次付清整個租期的費用。
自訂應用程式限制
付費方案內合理使用，無硬性限制，無需升級。
企業增強版最多可新增 100 個自訂應用程序，高級版最多可新增 500 個。
自動化包裝和測試
✔
AI 會找出安裝設置，並在乾淨的虛擬機器上測試每個軟體包。檢測規則基於測試安裝構建，人工智慧會修復所有失敗的問題，並且每次構建都會發布品質保證日誌。
✗
管理員自行尋找靜默開關，並在本地測試自訂應用程序，包括使用 PsExec 以 SYSTEM 權限運行。
版本更新頻率
每小時檢查 WinGet 是否有新版本。
目標是當日發布。目錄更新通常在美東時間下午 1 點至 5 點之間發布。
將工具整合到一個製造商手中
✔
隨著您的需求不斷變化，Splashtop 可以整合更多用例，包括遠端存取和支援、即時修補、終端安全和網路身份驗證。
✗
專注於 Intune、ConfigMgr 和 WSUS 的第三方應用程式修補程式。終端存取和終端支援需要另一個製造商。
支援
每週 5 天，每天 24 小時都有全球工程師提供支援。直接透過電話、聊天或電子郵件聯絡產品專家。
工作日，大約凌晨 2 點至晚上 9 點（美國東部時間）。電話支援僅提供回撥服務，螢幕分享需透過電子郵件預約。
為什麼 Splashtop Agentic Packr 比 Patch My PC 更勝一籌？
無需銷售電話，即可自行開始：註冊、連接 Intune 並打包您的第一個應用程式。
您可以放心部署，因為每個安裝程式在安裝前後都會進行病毒和惡意軟體掃描，如果掃描失敗，則會阻止部署。
直接購買，無需中間商，因此規模較小的團隊無需 MSP 合作夥伴即可負擔得起補丁工具。
人工智慧可以處理包裝工作，從而節省人力成本，而不僅僅是授權費用。免費試用，並在付費前先衡量節省的時間。
付費方案提供產品專家全天候（每週 5 天，每天 24 小時）電話、聊天或電子郵件支持，隨時為您提供協助。