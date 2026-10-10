適用於 100 個端點的全功能免費方案。
簡單、分級定價，可根據您的端點數量進行調整，適用於 100 個以上的端點（最低 150 個端點）。技術支援僅包含在付費方案中。
按月支付或選擇按年支付可節省 16%。
按年付費可節省 16%。
在以下情況下，建議購買訂閱方案
您使用 Agentic Packr 的端點已超過 100 個。免費方案涵蓋最多 100 個端點。如果要用於 101 個以上的端點，則需要付費訂閱。付費訂閱方案從 150 個端點起。如果端點數量不超過 150 個，則可使用 150 個端點的基本方案。
您希望能聯繫我們的技術支援團隊以取得協助。免費方案包含支援知識庫的存取權限，但若需要個別協助則必須訂閱。
每月想封裝超過 5 個自訂應用程式。如果每月需要封裝或重新封裝更多應用程式，就需要升級為付費訂閱。
您可以線上訂閱，或聯絡我們的業務團隊以取得進一步協助。
線上訂閱：首先，註冊 Agentic Packr 帳戶。接著，在控制台中，按一下使用者名稱、我的帳戶、管理訂閱，即可訂閱並透過信用卡付款。
聯絡銷售團隊：如果需要銷售協助，或需要透過其他方式支付大量授權費用，我們的團隊隨時準備提供協助。按一下這裡聯絡銷售團隊。
最多 100 個端點可免費使用。付費方案最低需購買 150 個端點，每個端點每年 $3.00 起，提供依量計價與折扣，端點數量會從您的 Intune tenant 即時讀取。
這是一個免費且功能完整的方案，您可以從已發佈的目錄存取應用程式，且每月最多可封裝 5 個自訂應用程式。不包含客戶支援。
如果想測試更多端點或更多自訂應用程式，也可以選擇免費試用。試用結束後，可選擇適用於 100 個端點的免費方案，或選擇月繳／年繳付費方案繼續使用。如果試用結束後超過 100 個端點上限，且未在 7 天內購買，服務將會暫停。
Splashtop Agentic Packr 提供四種價格方案，且在較高級別方案中，新增端點的成本更低。
入門版：前 500 個端點（最低 150 個）
Business：端點 501-1500
規模：端點 1501-15000
Enterprise：端點 15000+
以下是 3000 個端點的定價計算範例
如果購買 3000 個端點的 Agentic Packr，價格將按以下方式計算：500 個端點按 Starter 層級價格計算 + 1000 個端點按 Business 層級價格計算 + 2000 個端點按 Scale 層級價格計算。
想查看符合端點數量需求的價格嗎？
您可在 Agentic Packr 主控台的 My Account、Subscription 下使用價格計算器。
您也可以聯絡我們的銷售團隊。