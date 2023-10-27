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Splashtop 以最優惠的價格提供強大的功能！
我們迫不及待想向您介紹 Splashtop On-Prem。以下是您可以透過提供企業級功能的下一代遠端存取解決方案所獲得的功能。
多合一遠端存取和支援
使員工能夠像面對面一樣遠端存取 Windows、Mac 和 Linux工作電腦，並使用 Adobe 和 Autodesk 等應用程式。
使 IT 團隊能夠透過遠端存取電腦和行動裝置來提供按需「服務台」支持，並向無人值守的電腦提供遠端支援。
依照您的需求選擇遠端存取人員授權和同時連線技術人員授權的組合。
安全與合規
將 Splashtop On-Prem Gateway 安裝在 DMZ 中或防火牆後。遠端連線可以橫跨區域或路由網路進行點對點連接。或透過 Splashtop Enterprise Gateway 橋接進行跨網路存取。
先進的安全功能與標準包括採用 AES 256 位元加密的業界標準 TLS 1.2、裝置身份驗證、雙重身份驗證等
記錄所有活動並產生報告。
Splashtop 已達成並持續 SOC 2 Type 2、SOC 3 和 GDPR 合規性
Splashtop 的安全功能可幫助組織機構滿足 HIPAA、PCI、ISO 27001 以及其他業界與政府安全標準和法律規範
易用性與效率
技術人員中控台輕鬆管理使用者、群組、裝置、存取權限等
數量不限，Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 裝置皆可使用 Splashtop 應用程式啟動遠端連線
介面直覺又好用，不須培訓就能操作
連線輔助功能完整大幅提高生產力
Active Directory
為了簡化部署及管理流程，Splashtop 可用 Active Directory 輕鬆配置使用者的帳戶，並以 Active Directory 對每個使用者連線請求進行驗證/授權。