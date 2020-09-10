Splashtop Business Access

即使在旅途中也可以保持連線！從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 瀏覽器/Chromebook 主動遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦，也可以從同一應用程式存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 上的虛擬機器和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。只需在進行遠端操作的所有裝置上安裝免費的 Splashtop Business 應用程式即可。