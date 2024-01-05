2023 年回顧：簡化日常營運的安全性

在當今快節奏的數位環境中，不論其行業為何，各種規模的企業都面臨網路安全挑戰。 隨著每個人都使用個人和工作設備的混合式設備，並且遠端工作和學習的興起，網絡罪犯的攻擊表面不斷擴大。
預測並沒有繪製更好的情況，因為 Cybersecurity Ventures 預測到 2025 年，網絡犯罪的全球成本將每年達到 10.5 萬億美元。
隨著網絡安全挑戰的擴大，科技領導者被呼籲專注於保護組織和最終用戶。
在 Splashtop，我們相信安全的技術空間可以提高生產力。自 2006 年以來，我們使用戶能夠從任何地方存取他們的裝置、應用程式和文檔，無論位置、裝置或身分如何，都能確保無憂的效率。
安全對我們來說一直是至關重要的，隨著網絡安全威脅的不斷增加，現在它比以往任何時候都更加重要。 由客戶和合作夥伴見解引導，並由安全專家團隊的支持，今年是我們的安全旅程中重要的里程碑。
在 2023 年期間，我們一直在擴展我們的核心使命，即從任何地方提高生產力，這是您的工作、數據和安心相互相結合的信念。
Splashtop 增強了遠端存取軟體的網路安全性，解決了詐騙者濫用免費增值產品的問題。我們倡導遠端存取供應商制定「行為準則」 ，鼓勵供應商透過強制註冊和認證驗證來驗證所有用戶，包括免費試用。此外，我們擴大了我們的安全產品組合，並引入了一種突破性的解決方案，以重新定義並保護現代工作區。
2023 年 2 月：使用先進的 Bitdefender 防毒功能保護端點
Splashtop 透過重要合作夥伴關係提升了其網路安全遊戲水準。我們推出了由 Bitdefender 提供支援的 Splashtop Antivirus ，旨在增強端點安全性。它提供從 Splashtop 控制台集中管理的反惡意軟體、防毒和強大的安全功能。
保護端點，尤其是銷售點 (POS) 設備，對面臨越來越高的網絡安全風險的零售商至關重要。 POS 設備由於它們處理的敏感財務信息，因為它們處理的敏感財務信息，是網絡攻擊的
零售業正在見證網絡釣魚、勒索軟件、進階持續威脅和供應鏈攻擊的激增。 根據 Verizon 的 2022 年數據洩露調查報告，零售業 629 宗事件中 98％ 涉及財務動機。 同時，網路犯罪分子正在尋找新方法來利用零售 POS 系統、 IoT設備、端點以及cloud和伺服器環境中的漏洞。
透過與 Bitdefender 聯手，Splashtop 啟動了一種「單一管理平台」方法，為 IT 專業人員提供一個集中控制台，以實現簡化且安全的端點操作。
2023 年 3 月：收購 Foxpass，實現安全 Wi-Fi 存取控制，支援密碼和無密碼身份驗證。
透過收購 Foxpass （一家基於雲端的以身分為中心的密碼和無密碼 Wi-Fi 及伺服器存取解決方案供應商），我們在安全性方面又邁出了策略一步。
我們透過Foxpass RADIUS擴展了我們的產品組合，這是為存取網路服務的使用者提供集中式身分驗證、授權和計費 (AAA) 管理的解決方案。
Wi-Fi 存取控制對於保護組織免受網路威脅至關重要，因為內部或外部參與者可以輕鬆利用 Wi-Fi 網路取得未經授權的系統存取，從而導致嚴重複雜。 保持對網路存取的可見性和控制可能是一項挑戰性，但 Wi-Fi 網路往往被錯誤地視為本質安全，而大多數組織仍然依賴共用密碼。
與不安全 Wi-Fi 存取相關的風險在教育產業中尤為明顯，許多用戶透過共享密碼使用個人裝置連接到學校的 Wi-Fi 網路。在這些情況下，惡意人員可以通過中間攻擊（MiTM）輕鬆竊取憑據，這些攻擊通常為勒索軟件和盜竊個人數據提供閘道。
借助Foxpass RADIUS ，Splashtop 透過採用強大的身份驗證程式和細粒度的存取管理，提供了強大的防線。當使用者嘗試存取網路時，他們的憑證將被驗證，並且他們的裝置將被評估以滿足安全標準。這可減少未經授權訪問的可能性，並減輕洩漏和數據洩漏的風險。 因此，通過限制對敏感數據和健康信息的訪問，它有助於滿足 FERPA、COPPA 和 HIPAA 下的合規要求，僅僅舉一些。
2023 年 8 月：Splashtop 獲得 ISO/IEC 27001 認證
在 2023 年，我們在發展資訊安全、資料保護和國際合規工作方面實現了重要里程碑。 除了我們的 SOC2、GDPR 和其他合規標準之外，Splashtop 還獲得了著名的ISO/IEC 27001 認證。ISO 27001 是全球公認的標準，用於建立信息安全管理系統 (ISMS)，該標準將個人、政策和技術受到嚴格的測試和審核。
此認證鞏固了 Splashtop 作為值得信賴的行業合作夥伴的地位，向客戶保證我們一貫專注於安全管理、卓越營運、效能和網路彈性。
2023 年 9 月：以零信任原則確保現代化工作空間
如今，組織面臨著身分管理、遠端存取、VPN、防火牆和秘密庫等多種解決方案共存所帶來的存取管理挑戰。這種分散的結構，每個元件獨立運作，會暴露弱點，構成合規風險，並阻礙 IT 的可見性和控制，從而導致最終使用者體驗不佳，通常會阻礙生產力。
在 Splashtop，我們採用整體方法透過將存取管理系統統一到無縫框架中來解決這些問題。其成果是Splashtop Secure Workspace ，該解決方案透過提供四個基礎層（身分、裝置、網路和憑證）的無縫互連，徹底改變了大型企業和中小型企業的存取管理。
Splashtop Secure Workspace 可以解決遠端員工、多雲遷移、複雜的網路存取和憑證管理的複雜性，即使對於 IT 資源有限的組織也是如此。這項突破性解決方案的互聯設計強化組織的安全性立場，並在整個工作過程中為終端使用者提供無縫且豐富的體驗。 無論位置或裝置如何，員工都可以獲得持續、安全的訪問，以簡化工作流程並提高生產力。
Splashtop 的架構使組織能夠實施強大的安全措施，採用端對端零信任原則和條件存取控制。這確保了對所有應用程式的順利、安全訪問，無論是在本地、在cloud還是基於 SaaS。因此，組織受益於全面且高效的安全框架，使用者可以從任何裝置安全地存取任何應用程式。
Splashtop Secure Workspace 計畫於 2024 年正式推出，現已在業界掀起波瀾，贏得了「整合與整合軟體解決方案」類別中備受推崇的Security Today 2023 年度新產品獎。
Splashtop 因提供應用程式、網路和資源存取的現代解決方案而獲得進一步認可，融合了零信任網路存取、特權存取管理和安全存取服務邊緣的現代框架，並榮獲著名的 2023 SDC年度安全製造商獎。
摘要
2023 年，Splashtop 的主動網路安全方法取得了顯著的里程碑，從增強遠端存取和進階端點保護到透過收購 Foxpass 來保護 Wi-Fi 並推出革命性的Splashtop Secure Workspace 。
隨著我們進入 2024 年，我們致力於為各種規模的企業提供創新和一流的網絡安全。
探索我們量身訂製的解決方案，了解 Splashtop 如何提升您的數位體驗。與我們一起確保和簡化您的營運，以便未來順暢的旅程。