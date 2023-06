Splashtop Business Access

As soluções da Splashtop são construídas para dar às TI controlo total sobre a segurança do acesso remoto à força de trabalho distribuída de hoje em dia. Os recursos de segurança incluem autenticação de dois factores, sinal único na integração, MFA de endpoint, ecrã em branco, timeout de sessão inactiva, notificação de ligação remota, registo de auditoria de sessão completa, e mais. Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. Aprende mais sobre as características de segurança da Splashtop.