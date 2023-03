Splashtop is verheugd om dit jaar opnieuw SMB TechFest te sponsoren! Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren om MSP's en IT-professionals in staat te stellen computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en beheermogelijkheden in te stellen en on-demand ondersteuningstoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten. Kom langs bij onze stand in de virtuele tentoonstellingshal om de sessie van Italo Nava over toegang op afstand voor MSP's te bekijken.

MKB TechFest | Splashtop-ondersteuning op afstand | Splashtop SOS