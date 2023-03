Datto MSP Tech Day

Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten. Datto organiseert zijn derde MSP Tech Day-evenement; deze keer zullen ze hun Business Management-producten in de schijnwerpers zetten. De MSP Tech Day-serie is een zeer succesvol evenement van een halve dag, gericht op productspecifieke updates, live demo's en verkoop- en marketingtips. Ons team zal Splashtop SOS presenteren om MSP's te helpen groeien naast onze eigen groeiende reeks functies, zoals het doorverkopen van externe toegang , het opzetten van een lokaal ondersteuningsplatform op afstand, het beheren van Bitdefender- antivirus voor eindpunten en meer.

