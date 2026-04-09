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最高評価のリモートアクセス＆サポートソフトウェア

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Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Accessを使用すると、どこにいても他のデバイスからコンピュータにアクセスできます。在宅勤務に最適です。

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A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

IT、ヘルプデスク、MSP向け

Splashtop Remote Supportを使用すると、他のデバイスからコンピュータやモバイルデバイスにアクセスしてサポートできます。無料トライアルには、リモートアクセス、エンドポイント管理、パッチ適用が含まれます。

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最も人気のあるソリューションを見る

リモートアクセス

どこからでも、あらゆるデバイスからコンピューターに安全かつ高性能にアクセスして、対面と同じようにリモートで作業できます。

リモートアクセス

Splashtop Remote Support

安全で使いやすく、無人アクセスとオンデマンドに対応したITリモートサポートソリューションを使って、コンピューターやモバイルデバイスをリモートでサポートしましょう。

Remote Support

エンドポイントおよびパッチ管理

リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア管理、展開、ポリシーなどを使用してデバイスを監視、管理、更新します。

Splashtop AEM

Splashtop Enterprise

SSOと高度な管理操作性を備えたエンタープライズグレードのリモートアクセスとリモートサポート。オンプレミス版が利用可能です。

Enterprise

3,000万人のユーザーとフォーチュン500企業の85%が信頼

Harvard University logo
UPS logo
GE logo
NHL logo
toyota logo
A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
ブログ

安全なリモートワーク

知っておくべきことすべて

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Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
新製品

Splashtop Autonomous Endpoint Management

Splashtop AEMでIT運用を効率化しましょう。IT担当者およびMSPs向けのエンドポイント管理パッチ管理を活用することで、エンドポイントが最新の状態であり、コンプライアンスに準拠し、安全な状態を確保できます。デモのご予約、または詳細についてはお問い合わせください

詳細
A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.

エンドポイント管理のG2グリッドリーダー：最速の実装と最高水準の推定ROI

Summer Grid Reportの分析では、G2はSplashtop AEMの迅速な導入とITチームに対する高価値のリターンについて検証しました

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Blue background with thin, light, abstract curved lines forming loops and arcs on the right side, leaving the left side mostly empty.
ブログ

理想的な企業向けリモートデスクトップソフトウェア

企業向けのリモートデスクトップソリューションについて深く掘り下げ、企業がリモートデスクトップツールを選択する際に直面する課題と、 Splashtop Enterpriseが理想的なソリューションである理由を探ります。

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高度なデータ保護とセキュリティ

次世代のセキュリティ。新次元の安心感。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全なインフラストラクチャ

    24時間体制の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全なcloudおよびオンプレミスホスティングにより、コンピュータ、ユーザー、データが保護されます。

    詳細はこちら
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    高度なセキュリティ機能

    2段階認証、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    標準とコンプライアンス

    最高水準のプライバシーおよびセキュリティ基準（ISO/IEC 27001、SOC2、GDPRなど）を満たすことに継続的に重点を置くことで、お客様が保護され、コンプライアンスを遵守しているという確信を提供します。

    詳細はこちら
Warner Bros Logo

ケーススタディ

Warner Bros、Splashtopを使用してどこからでもポストプロダクションタスクを実行

Warner Bros. International Television Production（WBITVP）ニュージーランドは、コロナ禍の間、ポストプロダクションワークフローをリモートで実行し続けるためのビジネス継続性ソリューションとしてSplashtopを導入しました。他のリモートアクセスソリューションをテストした後、セキュリティと高性能のリモート生産性のニーズを満たすためにSplashtopを選択しました。

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リモートアクセス

どこからでも、あらゆるデバイスからコンピューターに安全かつ高性能にアクセスして、対面と同じようにリモートで作業できます。

リモートアクセス

Splashtop Remote Support

安全で使いやすく、無人アクセスとオンデマンドに対応したITリモートサポートソリューションを使って、コンピューターやモバイルデバイスをリモートでサポートしましょう。

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エンドポイントおよびパッチ管理

リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア管理、展開、ポリシーなどを使用してデバイスを監視、管理、更新します。

Splashtop AEM

Foxpass

Foxpass cloud RADIUSを使用すると、IDと証明書に基づく認証でWi-Fiとネットワークを簡単に保護できます。

Foxpass

お客様からの満足の声

Splashtopのセキュリティと使いやすさは他に類を見ません。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

お客様からの満足の声

Splashtopサポートチームの丁寧な対応には本当に感謝しています。これはテクノロジーに携わる人々にとって極めて重要です。仕事が楽になるので本当に助かります。感謝します。

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

お客様からの満足の声

Splashtopには必要な機能があり、価格も私たちの希望により合っていました。

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group

管理、サポート、セキュリティ対策 — すべて一箇所で実現

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