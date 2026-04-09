最高評価のリモートアクセス＆サポートソフトウェア
まずは無料トライアルから始めましょう
最も人気のあるソリューションを見る
リモートアクセス
どこからでも、あらゆるデバイスからコンピューターに安全かつ高性能にアクセスして、対面と同じようにリモートで作業できます。
Splashtop Remote Support
安全で使いやすく、無人アクセスとオンデマンドに対応したITリモートサポートソリューションを使って、コンピューターやモバイルデバイスをリモートでサポートしましょう。
エンドポイントおよびパッチ管理
リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア管理、展開、ポリシーなどを使用してデバイスを監視、管理、更新します。
Splashtop Enterprise
SSOと高度な管理操作性を備えたエンタープライズグレードのリモートアクセスとリモートサポート。オンプレミス版が利用可能です。
3,000万人のユーザーとフォーチュン500企業の85%が信頼
安全なリモートワーク
知っておくべきことすべて
Splashtop Autonomous Endpoint Management
Splashtop AEMでIT運用を効率化しましょう。IT担当者およびMSPs向けのエンドポイント管理とパッチ管理を活用することで、エンドポイントが最新の状態であり、コンプライアンスに準拠し、安全な状態を確保できます。デモのご予約、または詳細についてはお問い合わせください。
エンドポイント管理のG2グリッドリーダー：最速の実装と最高水準の推定ROI
Summer Grid Reportの分析では、G2はSplashtop AEMの迅速な導入とITチームに対する高価値のリターンについて検証しました
理想的な企業向けリモートデスクトップソフトウェア
企業向けのリモートデスクトップソリューションについて深く掘り下げ、企業がリモートデスクトップツールを選択する際に直面する課題と、 Splashtop Enterpriseが理想的なソリューションである理由を探ります。
高度なデータ保護とセキュリティ
次世代のセキュリティ。新次元の安心感。
安全なインフラストラクチャ詳細はこちら
24時間体制の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全なcloudおよびオンプレミスホスティングにより、コンピュータ、ユーザー、データが保護されます。
高度なセキュリティ機能詳細はこちら
2段階認証、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。
標準とコンプライアンス詳細はこちら
最高水準のプライバシーおよびセキュリティ基準（ISO/IEC 27001、SOC2、GDPRなど）を満たすことに継続的に重点を置くことで、お客様が保護され、コンプライアンスを遵守しているという確信を提供します。
ケーススタディ
Warner Bros、Splashtopを使用してどこからでもポストプロダクションタスクを実行
Warner Bros. International Television Production（WBITVP）ニュージーランドは、コロナ禍の間、ポストプロダクションワークフローをリモートで実行し続けるためのビジネス継続性ソリューションとしてSplashtopを導入しました。他のリモートアクセスソリューションをテストした後、セキュリティと高性能のリモート生産性のニーズを満たすためにSplashtopを選択しました。
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リモートアクセス
どこからでも、あらゆるデバイスからコンピューターに安全かつ高性能にアクセスして、対面と同じようにリモートで作業できます。
Splashtop Remote Support
安全で使いやすく、無人アクセスとオンデマンドに対応したITリモートサポートソリューションを使って、コンピューターやモバイルデバイスをリモートでサポートしましょう。
エンドポイントおよびパッチ管理
リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア管理、展開、ポリシーなどを使用してデバイスを監視、管理、更新します。
Foxpass
Foxpass cloud RADIUSを使用すると、IDと証明書に基づく認証でWi-Fiとネットワークを簡単に保護できます。
お客様からの満足の声
Splashtopのセキュリティと使いやすさは他に類を見ません。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。
John Williams, International IT Director at GE
お客様からの満足の声
Splashtopサポートチームの丁寧な対応には本当に感謝しています。これはテクノロジーに携わる人々にとって極めて重要です。仕事が楽になるので本当に助かります。感謝します。
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
お客様からの満足の声
Splashtopには必要な機能があり、価格も私たちの希望により合っていました。
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group